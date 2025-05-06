Несмотря на то, что отключение газа в Харьковской области 7 мая не состоится, местных попросили об одной вещи.

Хотя отключение газа в Харьковской области 7 мая не состоится, жителей Балаклеи просят не пользоваться им, сообщает Politeka.

Харьковский филиал «Газсети» обращается к жителям города с просьбой по возможности не использовать газ, начиная с 8:00. Такое временное ограничение на использование газа необходимо для того, чтобы работы по ремонту газовых сетей прошли быстрее, а сроки восстановления газоснабжения были минимальными.

Газовики отмечают, что если жители Балаклеи не будут соблюдать это требование, это может привести к значительным задержкам в процессе возобновления поставок газа. Если давление в газовой системе 7 мая не будет достаточным, это приведет к тому, что газовики вынуждены будут возобновлять газоснабжение индивидуально для каждого частного дома или увеличающей время квартиры, необходимое для возвращения голубого топлива.

Однако если давление в газовой системе удастся удержать, работы по ремонту завершатся вовремя, и уже вечером 7 мая жители смогут снова использовать газ. Поэтому газовая компания призывает потребителей относиться с пониманием к ситуации и следовать указаниям.

Обращение газовиков важно для уменьшения сроков восстановления газоснабжения, и они надеются на активное сотрудничество с людьми из Балаклеи. Следовательно, хотя отключения газа в Харьковской области 7 мая не будет, горожане должны соблюдать условия.

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