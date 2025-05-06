Отримати грошову допомогу у Харкові матимуть можливість чимало українців, але не всі.

Українці можуть отримати грошову допомогу у Харкові в межах нової програми підтримки від чеської гуманітарної організації People in Need, повідомляє Politeka.

Програма спрямована допомогти найбільш вразливим категоріям громадян, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Згідно з інформацією Харківської обласної організації УТОС, на фінансову допомогу можуть розраховувати мешканці таких громад, як Харківська, Чугуївська, Роганська, Златопільська та Берестинська. Учасниками програми можуть бути внутрішньо переміщені особи, жителі деокупованих або прифронтових громад, представники соціальних меншин, а також приймаючі громади, де є безпосередньо постраждалі від воєнних дій.

Пріоритет отримають жінки, які очолюють домогосподарства, одинокі опікуни, діти, люди похилого віку з групи ризику, особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями або юридичними потребами. Виплати передбачені на оплату житла, комунальних послуг, транспорту, оформлення документів, а також на критичні потреби, пов’язані з безпекою та гідністю.

Організація наголошує, що грошова допомога у Харкові буде надаватись тільки цільовим категоріям осіб, які проживають у визначених громадах і мають нагальну потребу через складні життєві обставини.

Бажаючим взяти участь у програмі рекомендують слідкувати за повідомленнями від місцевих органів влади або партнерських організацій.

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