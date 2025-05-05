Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області діє з квітня по грудень 2025 року.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області почала надаватись з весни, проект був розширений та тепер охоплює більше регіонів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо всі відомі подробиці про благодійну ініціативу.

Так, навесні 2025 року розпочався масштабний благодійний проєкт «Надання екстреної підтримки людям, які постраждали від конфлікту». Його було ініційовано організацією ASB Ukraine у співпраці з партнерською мережею «Елеос-Україна».

Програма діє з квітня по грудень 2025 року та передбачає надання продуктових і гігієнічних наборів першої необхідності більш як 20 тисячам українців, які зазнали труднощів унаслідок війни. Пріоритетні категорії: пенсіонери, батьки малолітніх дітей. Головна мета проєкту — підтримати постраждале населення та забезпечити переселенців базовими засобами для повсякденного життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові та області реалізується завдяки фінансуванню з боку Aktion Deutschland Hilft, що свідчить про важливу роль міжнародної солідарності у відповіді на гуманітарну кризу.

Ініціатива також охоплює прифронтові райони Донецької області, а також внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово мешкають у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Контакт для довідок:

095 277 11 83

095 161 17 74

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