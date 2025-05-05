Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области действует с апреля по декабрь 2025 года.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области начала предоставляться с весны, проект был расширен и теперь охватывает больше регионов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все известные подробности о благотворительной инициативе.

Так, весной 2025 года начался масштабный благотворительный проект «Оказание экстренной поддержки пострадавшим от конфликта людям». Он был инициирован организацией ASB Ukraine в сотрудничестве с партнерской сетью «Элеос-Украина».

Программа действует с апреля по декабрь 2025 года и предусматривает предоставление продуктовых и гигиенических наборов первой необходимости более чем 20 тысячам украинцев, которые испытали трудности в результате войны. Приоритетные категории: родители малолетних детей жизнь. Главная цель проекта – поддержать пострадавшее население и обеспечить переселенцев базовыми средствами для повседневной жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове и области осуществляется благодаря финансированию со стороны Aktion Deutschland Hilft, что свидетельствует о важной роли международной солидарности в ответе на гуманитарный кризис.

Инициатива также охватывает прифронтовые районы Донеччины, а также внутренне перемещенные лица, временно проживающие в Хмельницкой и Винницкой областях.

Контакт для справок:

095 277 11 83

095 161 17 74

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