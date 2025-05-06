Получить денежную помощь в Харькове будет возможность немало украинцев, но не все.

Украинцы могут получить денежную помощь в Харькове в рамках новой программы поддержки от чешской гуманитарной организации People in Need, сообщает Politeka.

Программа направлена помочь наиболее уязвимым категориям граждан, пострадавших в результате полномасштабной войны.

Согласно информации Харьковской областной организации УТОС, на финансовое пособие могут рассчитывать жители таких общин, как Харьковская, Чугуевская, Роганская, Златопольская и Берестинская. Участниками программы могут быть внутренне перемещенные лица, жители деоккупированных или прифронтовых общин, представители социальных меньшинств, а также принимающие общины, где непосредственно пострадали от военных действий.

Приоритет получат женщины, возглавляющие домохозяйства, одинокие опекуны, дети, пожилые люди из группы риска, лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями или юридическими потребностями. Выплаты предусмотрены на оплату жилья, коммунальных услуг, транспорта, оформление документов, а также критические нужды, связанные с безопасностью и достоинством.

Организация отмечает, что денежная помощь в Харькове будет предоставляться только целевым категориям лиц, проживающих в определенных общинах и нуждающихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Желающим принять участие в программе рекомендуют следить за сообщениями местных органов власти или партнерских организаций.

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