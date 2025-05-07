Гуманітарна допомога в Одесі надається за вказаною адресою та після підтвердження заявки.

Гуманітарна допомога в Одесі доступна для переселенців з Херсонщини, повідомляє Politeka.

Відкрито реєстрацію на отримання продуктових наборів, інформує "Вільні разом"

Гуманітарний центр, що працює в Одесі, надає допомогу вимушено переміщеним особам із Херсонської області. Центр уже прийняв понад 50 тисяч ВПО, які були змушені покинути свої домівки через війну. Однією з актуальних форм підтримки є продуктові набори з товарами першої необхідності. Отримати допомогу можуть лише ті, хто попередньо зареєструється — анкета заповнюється один раз на родину.

Щоб отримати гуманітарну допомогу в Одесі, потрібно заповнити онлайн-форму та чекати на дзвінок від представника центру. Після підтвердження заявки людину запросять у визначений день за адресою: вул. Балківська, 35/1. Телефон для консультацій: 0975995945 (дзвінки приймають з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 15:00).

Підтримка надається безкоштовно, однак у порядку живої черги та лише за попередньою реєстрацією. Продуктові набори формуються з урахуванням базових потреб родин і включають найнеобхідніше.

Важливо слідкувати за оновленнями на сторінці центру, щоб не пропустити наступні етапи видачі. Такм підтримка допомагає переселенцям адаптуватися до нових умов життя.

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