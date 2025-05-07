Гуманитарная помощь в Одессе предоставляется по указанному адресу и после подтверждения заявки.

Гуманитарная помощь в Одессе доступна для переселенцев из Херсона, сообщает Politeka.

Открыта регистрация на получение продуктовых наборов, информирует "Свободные вместе"

Гуманитарный центр, работающий в Одессе, оказывает помощь вынужденно перемещенным лицам из Херсонской области. Центр уже принял более 50 тысяч ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Одной из актуальных форм поддержки есть продуктовые наборы с товарами первой необходимости. Получить помощь могут только те, кто зарегистрируется предварительно — анкета заполняется один раз на семью.

Чтобы получить гуманитарную помощь в Одессе, нужно заполнить онлайн-форму и ждать звонка от представителя центра. После подтверждения заявки человека пригласят в определенный день по адресу: ул. Балковская, 35/1. Телефон для консультаций: 0975995945 (звонки принимаются с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00).

Поддержка предоставляется бесплатно, однако в порядке живой очереди и только по предварительной регистрации. Продуктовые наборы формируются на базе потребностей семей и включают самое необходимое.

Важно следить за обновлениями на странице центра, чтобы не пропустить следующие этапы выдачи. Таким поддержка помогает переселенцам адаптироваться к новым условиям жизни.

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