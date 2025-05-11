Надбавка до пенсії 2025 року передбачена для мешканців Харківщини, проте не всім вона доступна

Надбавка до пенсії 2025 року передбачена для пенсіонерів з Харківщини, проте виплати надаються при досягненні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Доплати та допомога на догляд — важливі форми підтримки для літніх українців. Існує кілька категорій таких виплат, які залежать від віку та соціального статусу пенсіонера.

Надбавка до пенсії 2025 року передбачена для жителів Харківщини 75-річного віку. Вони мають право на щомісячну компенсаційну доплату — до 456 гривень. Проте варто враховувати, що пенсіонери віком від 70 до 74 років уже отримують надбавку до 300 гривень. Тож фактичне підвищення після досягнення 75 років становить лише 156 гривень (456 грн – 300 грн).

Вона враховується лише у випадку, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. У разі сумнівів рекомендується звернутися до Пенсійного фонду для перевірки включення компенсації до основної пенсійної виплати.

Також на Харківщині надбавка до пенсії надається самотнім людям поважного віку. Щоб отримати таку допомогу, необхідно виконати три умови:

досягнення 80-річного віку;

наявність статусу самотньої особи, тобто відсутність працездатних родичів, які зобов’язані забезпечувати утримання;

підтверджена лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) потреба в постійному догляді.

Розмір допомоги наразі становить 40% від прожиткового мінімуму — тобто 944,40 гривні (за розрахунку 2 361 грн × 40%).

Звертаємо увагу, що ця форма допомоги доступна лише пенсіонерам, які отримують виплати відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Джерело.

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