Надбавка к пенсии в 2025 году предусмотрена для жителей Харьковщины, однако не всем она доступна

Надбавка к пенсии в 2025 году предусмотрена для пенсионеров из Харьковщины, однако выплаты предоставляются при достижении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Доплаты и пособие по уходу — важные формы поддержки для пожилых украинцев. Существует несколько категорий выплат, которые зависят от возраста и социального статуса пенсионера.

Надбавка к пенсии в 2025 году предусмотрена для жителей Харьковщины 75-летнего возраста. Они имеют право на ежемесячную компенсационную доплату – до 456 гривен. Однако следует учитывать, что пенсионеры от 70 до 74 лет уже получают надбавку до 300 гривен. Так что фактическое повышение после достижения 75 лет составляет всего 156 гривен (456 грн - 300 грн).

Она учитывается только в том случае, если общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен. В случае сомнений рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд для проверки включения компенсации в основную пенсионную выплату.

Также на Харьковщине надбавка к пенсии предоставляется одиноким людям преклонного возраста. Чтобы получить такую ​​помощь, необходимо выполнить три условия:

достижение 80-летнего возраста;

наличие статуса одинокого лица, то есть отсутствие трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать содержание;

подтвержденная врачебно-консультативной комиссией (ЛКК) потребность в постоянном уходе.

Размер пособия сейчас составляет 40% от прожиточного минимума — то есть 944,40 грн (при расчете 2361 грн × 40%).

Обращаем внимание, что эта форма помощи доступна только пенсионерам, получающим выплаты в соответствии с Законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» или «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

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