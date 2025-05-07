У рішенні Шевченківського районного суду міста, зазначено, що громадянин подав заяву до ГУ ПФУ після смерті батька, з вимогою виплатити йому недоотриману пенсію в Києві, повідомляє Politeka.

Однак він отримав відмову. Пенсійний фонд пояснив це тим, що суми пенсії в Києві, які не були виплачені через смерть літнього чоловіка, не підлягають спадкуванню, і можуть бути роздані лише тим членам родини, які мають право на пенсію в Києві у разі втрати годувальника.

Проте суд з’ясував, що чоловік є сином померлого, а тому згідно з цивільним кодексом він має право на отримання недоотриманої виплати. Під час розгляду справи було підтверджено, що ПФУ не виконав належного перерахунку за кілька років, що призвело до переплати.

Як свідчать матеріали справи, громадянину належить сума 337 859 гривень, зокрема 41 468 гривень за період з січня 2018 року по вересень 2022 року та 296 390 за період з квітня 2019 року по листопад 2022 року.

Суддя, вивчивши усі докази, дійшов висновку, що Пенсійний фонд порушив права позивача, і стягнув суму недоотриманої виплати з фонду на користь сина.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, що у столиці можна отримати допомогу на оренду житла. Про те, хто і як може її оформити - читайте детальніше у статті за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо, Робота для пенсіонерів в Києві: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Києві: ціни знову різко пішли вгору.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду на Київщині: з травня ціни поповзуть вгору.