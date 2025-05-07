Местный обратился в Пенсионный фонд, требуя вернуть более 330 тысяч гривен недополученной пенсии в Киеве.

В решении Шевченковского районного суда города указано, что гражданин подал заявление в ГУ ПФУ после смерти отца, с требованием выплатить ему недополученную пенсию в Киеве , сообщает Politeka.

Однако он получил отказ. Пенсионный фонд объяснил это тем, что суммы пенсии в Киеве, не выплаченные из-за смерти пожилого мужчины, не подлежат наследованию, и могут быть розданы только тем членам семьи, которые имеют право на пенсию в Киеве в случае потери кормильца.

Однако суд выяснил, что мужчина является сыном умершего, поэтому согласно гражданскому кодексу он имеет право на получение недополученной выплаты. В ходе рассмотрения дела было подтверждено, что ПФУ не выполнил надлежащего перерасчета за несколько лет, что привело к переплате.

Как свидетельствуют материалы дела, гражданину принадлежит сумма 337 859 гривен, в том числе 41 468 гривен за период с января 2018 по сентябрь 2022 года и 296 390 за период с апреля 2019 по ноябрь 2022 года.

Судья, изучив все доказательства, пришел к выводу, что Пенсионный фонд нарушил права истца и взыскал сумму недополученной выплаты из фонда в пользу сына.

Напомним, что ранее мы также писали о том, что в столице можно получить пособие по аренде жилья. О том, кто и как может ее оформить – читайте подробнее в статье по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним, Работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Киеве: цены снова резко пошли вверх.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.