Триває реєстрація на отримання гуманітарної допомоги для ВПО в Дніпрі.

Допомога для ВПО в Дніпрі включатиме продуктові набори першої необхідності, що нададуть підтримку літнім людям, які вимушено залишили свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Благодійний фонд Центр допомоги переселенцям та ветеранам оголошує про відкриття реєстрації на отримання гуманітарки для вимушено переміщених осіб віком 70+ у місті.

Щоб отримати підтримку, необхідно відповідати кільком умовам:

Мати довідку внутрішньо переміщеної особи з адресою в місті Дніпро.

Вік отримувача має бути від 70 років і старше.

Особиста присутність на момент отримання є обов'язковою, рідні чи близькі не можуть отримати підтримку замість зареєстрованої особи.

Для реєстрації потрібно мати при собі копію довідки ВПО та копію ідентифікаційного коду.

Також потрібно виконати умову: поставити 10 лайків на останніх постах у Facebook та бути серед друзів на сторінці фонду.

Щоб зареєструватися на отримання допомоги для ВПО в Дніпрі потрібно зателефонувати за номером 0680532788. Після реєстрації з вами зв'яжуться і повідомлять, коли саме вам можна прибути.

Ця акція покликана підтримати найуразливіші категорії переселенців, тому не зволікайте, якщо ви або ваші близькі потребуєте цього