У Дніпрі постійно видають безкоштовні продукти для ВПО, щоб підтримати тих, хто втікає від війни, або ж живе у небезпечних районах.

У країні все ще триває війна, тому безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі інколи справді стають рятівним колом для переселенців, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі передбачають набори, які місто роздає щомісяця. Вони стають для багатьох не лише джерелом харчів, а й знаком турботи й людяності.

Як інформує місцеве ЗМІ, пані Людмила одна з тих, хто цю підтримку відчуває щодня. До повномасштабної війни вона мешкала у Мирнограді, шахтарському містечку на Донеччині. Тепер їй 71 і її новий дім - наш облцентр.

Мирноград був чудовим. Дуже боляче згадувати, каже жінка. Її очі наповнюються сльозами, коли вона розповідає про обстріли, розбиті вікна, про дім, якого більше не існує. Вона приїхала до нашого міста, знайшла притулок у шелтері.

Вона каже, що місто прийняло її тепло. І щомісяця Людмила отримує безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі. Її улюблене солоденьке. Усміхається, коли про це говорить.

Власне, видача таких наборів стартувала ще в березні 2024 року. Відтоді допомогу отримали понад 12 тисяч переселенців. Це не просто набори виживання, а повноцінне доповнення до раціону. М’ясо, риба, паштети, крупи, макарони, солодощі, кава, чай.

Юлія Крохмаль з департаменту соцполітики міськради пояснює, що допомогу надають тим, хто мешкає у місцях тимчасового компактного проживання, а також людям, які перебувають під супроводом соціальних служб міста. У пріоритеті найвразливіші. Люди похилого віку, діти, мами з малюками, люди з інвалідністю.

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