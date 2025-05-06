В Днепре постоянно выдают бесплатные продукты для ВПЛ, чтобы поддержать тех, кто убегает от войны, или живет в опасных районах.

В стране все еще идет война, поэтому бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре иногда действительно становятся спасительным кругом для переселенцев, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предусматривают наборы, которые город раздает ежемесячно. Они становятся для многих не только источником продовольствия, но и знаком заботы и человечности.

Как информирует месное СМИ, Людмила одна из тех, кто эту поддержку испытывает каждый день. До полномасштабной войны она жила в Мирнограде, шахтерском городке Донецкой области. Теперь ей 71 и ее новый дом – наш облцентр.

Мирноград был великолепен. Очень больно вспоминать, говорит женщина. Ее глаза наполняются слезами, когда она рассказывает об обстрелах, разбитых окнах, о доме, которого больше не существует. Она приехала в наш город, нашла убежище в шелтере.

Она говорит, что город принял ее тепло. И каждый месяц Людмила получает бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре. Ее любимое сладенькое. Улыбается, когда об этом говорит.

Собственно выдача таких наборов стартовала еще в марте 2024 года. С этого времени помощь получили более 12 тысяч переселенцев. Это не просто наборы выживаемости, а полноценное дополнение к рациону. Мясо, рыба, паштеты, крупы, макароны, сладости, кофе, чай.

Юлия Крохмаль из департамента соцполитики горсовета объясняет, что помощь оказывают проживающим в местах временного компактного проживания, а также людям, которые находятся под сопровождением социальных служб города. В приоритете самые уязвимые. Пожилые люди, дети, мамы с малышами, люди с инвалидностью.

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