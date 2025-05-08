Помощь для ВПЛ в Днепре будет включать продуктовые наборы первой необходимости, которые окажут поддержку пожилым людям, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Благотворительный фонд Центр помощи переселенцам и ветеранам объявляет об открытии регистрации на получение гуманитарки для вынужденно перемещенных лиц 70+ в городе.

Чтобы получить поддержку, необходимо удовлетворять нескольким условиям:

  • Иметь справку внутри перемещенного лица с адресом в городе Днепр.

  • Возраст получателя должен быть от 70 лет и старше.

  • Личное присутствие на момент получения обязательно, родные или близкие не могут получить поддержку вместо зарегистрированного лица.

  • Для регистрации нужно иметь при себе копию справки ВПЛ и копию идентификационного кода.

  • Также нужно выполнить условие: поставить 10 лайков на последних постах Facebook и быть среди друзей на странице фонда.

продукты

Чтобы зарегистрироваться на получение помощи для ВПЛ в Днепре, нужно позвонить по телефону 0680532788. После регистрации с вами свяжутся и сообщат, когда именно вам можно прибыть.

Эта акция призвана поддержать самые уязвимые категории переселенцев, поэтому не медлите, если вы или ваши близкие нуждаетесь в этом

Не упустите возможность получить необходимую поддержку и обеспечить себя продуктовыми наборами в это тяжелое время.

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