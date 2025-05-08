Місцевих мешканців не перестає дивувати і одночасно турбувати подорожчання м'яса в Одесі, тож розповідаємо, яка ситуація на Привозі.

Подорожчання м'яса в Одесі вже стало звичною тенденцією, тому майже всі види помірно, але впевнено ростуть у вартості, повідомляє Politeka.

Особливо уважні до змін покупці вже фіксують, що подорожчання м'яса в Одесі продовжується і після Великодня. Привоз залишається головним індикатором ринкових змін у місті, тож саме тут місцеві помічають перші зрушення у вартості своїх улюблених продуктів.

Подорожчання м'яса в Одесі стало темою обговорення не лише серед продавців, а й серед звичайних містян, які традиційно закуповуються на тиждень саме тут.

Яловичина поки тримає свої позиції. Теляча задня частина продається за ціною від 250 до 280 гривень за кілограм. Телячу лопатку можна знайти за 240 грн і трохи дорожче, шия коштує в середньому 200 гривень за кіло, іноді трохи більше. Антрекот оцінюється в приблизно таку ж суму, а от за ребра просять близько 150.

Якщо хочете купити яловичий язик, приготуйтеся викласти щонайменше 450 грн за кілограм. Свинячі частини залишаються дещо доступнішими. Свиняча шия коштує від 230 до 250 гривень. Задню частину продають по 170 і вище, лопатку можна знайти за 150. Ребра зазвичай віддають за 200, биток тримається в межах 220.

За обрізки просять в середньому від 100 до 200 грн, а голяшку можна придбати за 120. Сало, як і завжди, в ціні залежить від товщини. Тонке сало стартує від 80, а за товсте доведеться заплатити вдвічі більше.

Не бракує на Привозі й традиційних домашніх продуктів. Копчений підчеревок у молочному корпусі можна знайти за 250 грн за кіло. Кров’янка продається по 150. Солоне сало коштує від 150 до 300, залежно від виду. Домашня курка починається від 150, а бройлери трохи дешевші і коштують приблизно 95.

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