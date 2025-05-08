Местных жителей не перестает удивлять и одновременно беспокоить подорожание мяса в Одессе, так что рассказываем, какая ситуация на Привозе.

Подорожание мяса в Одессе уже стало привычной тенденцией, поэтому почти все виды умеренно, но уверенно растут в цене, сообщает Politeka.

Особенно внимательные к изменениям покупатели уже фиксируют, что подорожание мяса в Одессе продолжается и после Пасхи. Привоз остается главным индикатором рыночных изменений в городе, поэтому здесь местные замечают первые сдвиги в стоимости своих любимых продуктов.

Подорожание мяса в Одессе стало темой обсуждения не только среди продавцов, но и среди обычных горожан, традиционно закупаемых на неделю именно здесь.

Говядина пока держит свои позиции. Телящая задняя часть продается по цене от 250 до 280 гривен за килограмм. Телящую лопатку можно найти за 240 грн и немного дороже, шея стоит в среднем 200 гривен за кило, иногда чуть больше. Антрекот оценивается примерно в такую ​​же сумму, а вот за ребра просят около 150.

Если хотите купить говяжий язык, приготовьтесь выложить не менее 450 грн за килограмм. Свиные части остаются более доступными. Свиная шея стоит от 230 до 250 гривен. Заднюю часть продают по 170 и выше, лопатку можно найти по 150. Ребра обычно отдают за 200, биток держится в пределах 220.

За обрезки просят в среднем от 100 до 200 грн, а голяшку можно приобрести за 120. Сало, как всегда, в цене зависит от толщины. Тонкое сало стартует от 80, а за толстое придется заплатить вдвое больше.

Достаточно на Привозе и традиционных домашних продуктов. Копченый черевик в молочном корпусе можно найти за 250 грн за кило. Кровянка продается по 150. Соленое сало стоит от 150 до 300, в зависимости от вида. Домашняя курица начинается от 150, а бройлеры немного дешевле и стоят примерно 95.

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