Початок травня в Одесі приніс із собою не лише сонячну погоду, а й новини з ринку, адже відбулося подорожчання молочних продуктів.

Подорожчання молочних продуктів в Одесі стало помітною темою для тих, хто звик закуповуватись на Привозі, повідомляє Politeka.

Якщо ще кілька тижнів тому бринзу можна було знайти трохи дешевше, то тепер її ціна впевнено тримається в межах від 250 до 270 гривень за кілограм, що свідчить про подорожчання молочних продуктів в Одесі.

Твердий сир, залежно від сорту, обійдеться в 100 або й усі 180 гривень. Сметану продають від 100 за літр, хоча раніше вона нерідко коштувала дешевше. А ось вершки вже не на кожному столі, адже їхня вартість стартує з 300 грн за літр, що для багатьох виглядає не надто позитивно.

Молоко на Привозі теж трохи додало в ціні. Його пропонують за 40–50 грн за літр. І хоча поки це не критично, деякі продавці вже натякають, що ціна може зрости ще більше. Домашнє масло також не з дешевих. В середньому його продають по 290–350 гривень за кг.

Подорожчання молочних продуктів в Одесі - не поодинока тенденція і воно стосується й інших груп товарів. Щодо яєць, то ситуація неоднозначна. Звичайні курячі яйця коштують від 40 до 90 грн за десяток. Домашні, як і завжди, дорожчі — до 100. Тут усе залежить від господаря та свіжості товару.

З огляду на ситуацію, люди змушені або переглядати свої щоденні покупки, або шукати альтернативи в супермаркетах чи на менших ринках.

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