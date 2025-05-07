Начало мая в Одессе принесло с собой не только солнечную погоду, но и новости с рынка, ведь произошло подорожание молочных продуктов.

Подорожание молочных продуктов в Одессе стало заметной темой для тех, кто привык закупаться на Привозе, сообщает Politeka.

Если еще несколько недель назад брынзу можно было найти немного дешевле, то теперь ее цена уверенно держится от 250 до 270 гривен за килограмм, что свидетельствует о подорожании молочных продуктов в Одессе.

Твердый сыр, в зависимости от сорта, обойдется в 100 или все 180 гривен. Сметана продается от 100 за литр, хотя раньше она нередко стоила дешевле. А вот сливки уже не на каждом столе, их стоимость стартует с 300 грн за литр, что для многих выглядит не слишком положительно.

Молоко на Привозе тоже немного прибавило в цене. Его предлагают по 40–50 грн за литр. И хотя пока это не критично, некоторые продавцы уже намекают, что цена может вырасти еще больше. Домашнее масло тоже не из дешевых. В среднем его продают по 290–350 гривен за кг.

Подорожание молочных продуктов в Одессе – не единичная тенденция и оно касается и других групп товаров. Что касается яиц, то ситуация неоднозначна. Обычные куриные яйца стоят от 40 до 90 грн. за десяток. Домашние, как всегда, дороже — до 100. Здесь все зависит от хозяина и свежести товара.

Учитывая ситуацию, люди вынуждены либо просматривать свои ежедневные покупки, либо искать альтернативы в супермаркетах или на меньших рынках.

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