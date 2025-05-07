Безкоштовні продукти для ВПО в Києві доступні для сімей, що перебувають у складних умовах.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО в Києві відбувається за умови попередньої реєстрації, повідомляє Politeka.

Спільними зусиллями благодійних організацій і фондів надається необхідна підтримка, яка дозволяє допомогти багатьом родинам у цей складний час. Продуктові набори надаються тим, хто отримав довідку ВПО і має потребу у допомозі.

Для отримання продуктової допомоги необхідно попередньо зареєструватися. Запис на отримання набору здійснюється за телефоном 0673219677, де дзвінки приймаються з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 15:00. Видача гуманітарної допомоги проходить за адресою: м. Київ, вул. Лобановського, 4-а.

Ця підтримка надається для тих, хто опинився в складних умовах і потребує її в вигляді продуктів харчування. Усі охочі мають змогу отримати набори, звернувшись до фонду за зазначеними контактами. Організації активно працюють, щоб забезпечити всіх, хто потребує допомоги, необхідними продуктами на період кризових ситуацій.

Не забувайте, що гуманітарка надається лише після попередньої реєстрації, тож важливо своєчасно звертатися та отримати продуктовий набір, щоб забезпечити свою родину всім необхідним. Це ще одна можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати підтримку у складний час.

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