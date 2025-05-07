Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве доступны для семей, находящихся в сложных условиях.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Киеве происходит при предварительной регистрации, сообщает Politeka.

Совместными усилиями благотворительных организаций и фондов оказывается необходимая поддержка, позволяющая помочь многим семьям в это сложное время. Продуктовые наборы предоставляются тем, кто получил справку ВПЛ и нуждается в помощи.

Для получения продуктовой помощи необходимо предварительно зарегистрироваться. Запись на получение набора производится по телефону 0673219677, где звонки принимаются с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00. Выдача гуманитарной помощи производится по адресу: г. Киев, ул. Лобановского, 4а.

Эта поддержка предоставляется для тех, кто оказался в сложных условиях и нуждается в виде продуктов питания. Все желающие могут получить наборы, обратившись в фонд за указанными контактами. Организации активно работают, чтобы обеспечить всех нуждающихся в помощи необходимыми продуктами на период кризисных ситуаций.

Не забывайте, что гуманитарка предоставляется только после предварительной регистрации, поэтому важно своевременно обращаться и получить продуктовый набор, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Это еще одна возможность для внутри перемещенных лиц получить поддержку в сложное время.

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