Нова грошова допомога для ВПО з Донецької області передбачає підтримку для певної категорії переселенців, повідомляє Politeka.
Як інформує видання "На пенсії", нова грошова допомога для ВПО з Донецької області передбачає, що відтепер внутрішньо переміщені особи з Донбасу, зокрема маріупольці, що мешкають в Ужгороді, мають можливість отримати кошти.
Нова грошова допомога для ВПО з Донецької області має певне правило. Виплачена сума має бути спрямована виключно на лікування та медичні потреби. Це важливий жест для підтримки людей, які пережили важкі часи, і тепер потребують підтримки в певних сферах їхнього життя.
Програма виплат була запроваджена командою Вадима Бойченка і стосується виключно переселенців з Маріуполя, які зареєстровані в Ужгороді. Основна мета цієї підтримки – покрити витрати на лікування. Адже багато переселенців, залишивши рідні міста, не змогли вирішити всі свої медичні питання і тепер мають труднощі з доступом до необхідних послуг.
У виданні розповіли, як зареєструватися та отримати кошти. Процедура досить проста і доступна. Для того, щоб дізнатися деталі, необхідно звернутися до адміністратора центру “ЯМаріуполь”.
Цей центр був створений спеціально для тких потреб, і саме через нього можна оформити виплату. Контактна інформація для зв'язку – номер телефону 05022705548, де нададуть всю необхідну консультацію.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, про нові правила для переселенців: хто залишиться без виплат у 2025 році
Також Politeka писала, хто отримає підвищені виплати у травні, названі суми.
Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: як отримати.