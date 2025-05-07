В Україні продовжують запроваджувати ініціативи для тих, хто втікає від війни і нова грошова допомога для ВПО з Донецької області, якраз має таке спрямування.

Нова грошова допомога для ВПО з Донецької області передбачає підтримку для певної категорії переселенців, повідомляє Politeka.

Як інформує видання "На пенсії", нова грошова допомога для ВПО з Донецької області передбачає, що відтепер внутрішньо переміщені особи з Донбасу, зокрема маріупольці, що мешкають в Ужгороді, мають можливість отримати кошти.

Нова грошова допомога для ВПО з Донецької області має певне правило. Виплачена сума має бути спрямована виключно на лікування та медичні потреби. Це важливий жест для підтримки людей, які пережили важкі часи, і тепер потребують підтримки в певних сферах їхнього життя.

Програма виплат була запроваджена командою Вадима Бойченка і стосується виключно переселенців з Маріуполя, які зареєстровані в Ужгороді. Основна мета цієї підтримки – покрити витрати на лікування. Адже багато переселенців, залишивши рідні міста, не змогли вирішити всі свої медичні питання і тепер мають труднощі з доступом до необхідних послуг.

У виданні розповіли, як зареєструватися та отримати кошти. Процедура досить проста і доступна. Для того, щоб дізнатися деталі, необхідно звернутися до адміністратора центру “ЯМаріуполь”.

Цей центр був створений спеціально для тких потреб, і саме через нього можна оформити виплату. Контактна інформація для зв'язку – номер телефону 05022705548, де нададуть всю необхідну консультацію.

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