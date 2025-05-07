В Украине продолжают вводить инициативы для тех, кто убегает от войны и новая денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области, как раз имеет такое направление.

Новая денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области предусматривает поддержку для определенной категории переселенцев, сообщает Politeka.

Как информирует издание "На пенсии", новая денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области предусматривает, что теперь внутренне перемещенные лица из Донбасса, в том числе проживающие в Ужгороде мариупольцы, имеют возможность получить средства.

Новая денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области имеет определенное правило. Выплаченная сумма должна быть направлена ​​исключительно на лечение и медицинские нужды. Это важный жест для поддержки людей, которые пережили трудные времена, и теперь нуждаются в поддержке в определенных направляниях их жизни.

Программа выплат была введена командой Вадима Бойченко и касается исключительно переселенцев из Мариуполя, зарегистрированных в Ужгороде. Основная цель этой поддержки – покрыть затраты на лечение. Ведь многие переселенцы, оставив родные города, не смогли решить все свои медицинские вопросы и теперь испытывают трудности с доступом к необходимым услугам.

В издании рассказали, как зарегистрироваться и получить деньги. Процедура достаточно проста и доступна. Для того чтобы узнать детали, необходимо обратиться к администратору центра "Ямариуполь".

Этот центр был создан специально для таких нужд, и именно через него можно оформить выплату. Контактная информация для связи – номер телефона 05022705548, где предоставят всю необходимую консультацию.

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