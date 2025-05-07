Реєстрація на отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Дніпропетровській області доступна для всіх, хто відповідає вимогам.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпропетровській області та інших вразливих категорій передбачена за умови попереднього подання заявки онлайн, повідомляє Politeka.

У Нікополі та Нікопольському районі стартує реєстрація на отримання продуктових та гігієнічних наборів.

Допомогу зможуть отримати ВПО з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зареєстровані у Нікополі, мають довідку після 24.02.2022 року та не отримували підтримку раніше або минуло понад 3 місяці. Також право мають: родини з дітьми з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини, постраждалі через війну, малорухомі особи, одинокі матері/батьки, пенсіонери з низьким доходом, безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості, та особи з тяжкими хворобами.

Для отримання необхідно мати: паспорт, ІПН, довідку ВПО, довідку про доходи (ОК-5) та підтвердження статусу.

Реєстрація відбудеться у телеграм-каналі. Після заповнення анкети очікуйте на дзвінок або повідомлення від волонтера.

Зареєструватися можна буде лише через офіційний канал, тому слідкуйте за актуальними оновленнями. Не забувайте, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Дніпропетровській області надається тільки тим, хто дотримується всіх умов і надасть всі необхідні документи.

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