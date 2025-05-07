Регистрация на получение гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области доступна всем, кто отвечает требованиям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области и других уязвимых категорий предусмотрена при предварительной подаче заявки онлайн, сообщает Politeka.

В Никополе и Никопольском районе стартует регистрация получения продуктовых и гигиенических наборов.

Помощь смогут получить ВПЛ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые зарегистрированы в Никополе, имеют справку после 24.02.2022 года и не получали поддержку раньше или прошло более 3 месяцев. Также право имеют: семьи с детьми с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи, пострадавшие из-за войны войны, малоподвижные лица, одинокие матери/родители, пенсионеры с низким доходом, безработные, зарегистрированные в центре занятости и лица с тяжелыми болезнями.

Для получения необходимо иметь: паспорт, ИНН, справку ВПЛ, справку о доходах (ОК-5) и подтверждение статуса.

Регистрация состоится в телеграмм-канале . После заполнения анкеты ожидайте звонка или сообщения от волонтера.

Зарегистрироваться можно будет только через официальный канал, следите за актуальными обновлениями. Не забывайте, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется только тем, кто соблюдает все условия и предоставит все необходимые документы.

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