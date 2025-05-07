Для ВПО у Дніпрі стали доступні нові умови щодо субсидії на оренду житла, тож розповідаємо, як отримати таку підтримку від держави в травні.

Субсидії для ВПО в Дніпрі передбачають деякі зміни у травні, повідомляє Politeka.

Як зазначає Суспільне, ця категорія людей тепер може оформляти субсидії для ВПО у Дніпрі не лише на повну квартиру, а й на частину житла, скажімо, на одну кімнату. Крім того, значною зміною у травні стало те, що тепер переселенці можуть самостійно розраховувати свою виплату, що спрощує процес для багатьох.

Зміни, які були затверджені Кабінетом Міністрів України у квітні 2025 року, дозволяють внутрішньо переміщеним особам орендувати не цілу квартиру, а лише її частину.

Наприклад, якщо переселенець орендує кімнату, це також може бути підставою для отримання субсидії для ВПО у Дніпрі. Однак, у договорі оренди повинно бути чітко вказано, яку саме частину приміщення займає орендар.

Ще одним важливим нововведенням є те, що тепер переселенці можуть використовувати не тільки типовий договір оренди, а й укладати угоду за власним зразком, що зручно як для орендодавців, так і для наймачів. Це дозволяє обрати найзручніший варіант для обох сторін.

Однак варто пам'ятати, що в разі бажання орендодавця отримувати компенсацію за податки, йому потрібно буде подавати документи разом із наймачем. Щодо самих виплат, то тепер передбачено, що допомога на оренду житла може покривати лише частину вартості, як було раніше.

Ще одне важливе нововведення у травні - тепер допомогу призначатимуться автоматично на півроку, без необхідності повторного подання документів. Якщо склад домогосподарства або доходи не змінилися, підтримка буде автоматично продовжена.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпрі: мешканці заплатять значно більше, нові ціни

Також Politeka писала, Пенсія у Дніпрі: чоловік вимагав від ПФУ 255 600 гривень, історія закінчилася судом

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО на Дніпропетровщині: адреси прихистків