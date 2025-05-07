Для ВПЛ в Днепре стали доступны новые условия субсидии на аренду жилья, поэтому рассказываем, как получить такую ​​поддержку от государства в мае.

Субсидии для ВПЛ в Днепре предусматривают некоторые изменения в мае, сообщает Politeka.

Как отмечает Суспильне, эта категория людей теперь может оформлять субсидии для ВПЛ в Днепре не только на полную квартиру, но и часть жилья, скажем, на одну комнату. Кроме того, значительным изменением в мае стало то, что теперь переселенцы могут самостоятельно рассчитывать свою выплату, что упрощает процесс для многих.

Изменения, утвержденные Кабинетом Министров Украины в апреле 2025 года, позволяют внутренне перемещенным лицам арендовать не целую квартиру, а только ее часть.

Например, если переселенец арендует комнату, это может быть основанием для получения субсидии для ВПЛ в Днепре. Однако, в договоре аренды должно быть четко указано, какую часть помещения занимает арендатор.

Еще одним важным новшеством является то, что теперь переселенцы могут использовать не только типовой договор аренды, но и заключать сделку по собственному образцу, что удобно как для арендодателей, так и для нанимателей. Это позволяет выбрать наиболее удобный вариант для обеих сторон.

Однако следует помнить, что в случае желания арендодателя получать компенсацию за налоги ему нужно будет подавать документы вместе с нанимателем. Что касается самих выплат, то теперь предусмотрено, что пособие по аренде жилья может покрывать лишь часть стоимости, как было раньше.

Еще одно важное нововведение в мае – теперь помощь будут назначаться автоматически на полгода, без необходимости повторной подачи документов. Если состав домохозяйства или доходы не изменились, поддержка будет продолжена автоматически.

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