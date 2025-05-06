У ДТЕК розповіли про графіки відключення світла в Одесі та області на 7 травня, стало відомо, де не буде світла.

Місцеві жителі можуть ознайомитись із графіками відключення світла в Одесі та області на 7 травня, повідомляє Politeka.

7 травня з 09:00 до 17:00 «ДТЕК» проводитиме профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій.

Так, роботи будуть проводити у межах Чорноморської міської територіальної громади.

У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у Чорноморську на проспекті Миру.

При виникненні питань надсилайте запит на електронну пошту oem@dtek.com або зателефонуйте в контакт-центр : для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90 для мобільних телефонів: +38 (068) 905 8 (073) 705 90 90.

Мешканців регіону просять заздалегідь підготуватися до знеструмлення, зарядити телефони, прилади та альтернативні джерела освітлення.

Фахівці закликають споживачів до раціонального використання електрики, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження на систему й уникнути аварійних відключень.

Якщо графіки обмеження в Одесі будуть потрібні, споживачі будуть попереджені через офіційні канали зв'язку, тому важливо стежити за інформацією.

Зокрема, щоб отримати актуальні дані про час відновлення світла в регаоні – можна скористатися онлайн сервісами ДТЕК, чат-ботами Viber та Telegram або подати заявку на сайті компанії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Одесі: перелік цікавих вакансій, де можна заробити 32 тисячі.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання гречки в Одесі: з цінами відбуваються постійні гойдалки, скільки тепер коштує популярна каша.