В ДТЭК рассказали о графиках отключения света в Одессе о области на 7 мая, стало известно, где не будет света.

Местные жители могут ознакомиться с графиками отключения света в Одессе и области на 7 мая, сообщает Politeka.

7 мая с 09:00 до 17:00 ДТЭК будет проводить профилактические работы для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий.

Так, работы будут проводиться в рамках Черноморского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключено электроэнергию в Черноморске на проспекте Мира.

При возникновении вопросов посылайте запрос на электронную почту oem@dtek.com или позвоните в контакт-центр: для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90 для мобильных телефонов: +38 (068) 905 8 (073) 705 90 90.

Жителей региона просят заранее подготовиться к обесточиванию, зарядить телефоны, приборы и альтернативные источники освещения.

Специалисты призывают потребителей к рациональному использованию электричества, особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на систему и избежать аварийных отключений.

Если графики ограничения в Одессе потребуются, потребители будут предупреждены через официальные каналы связи, поэтому важно следить за информацией.

В частности, чтобы получить актуальные данные о времени восстановления света в регионе – можно воспользоваться онлайн сервисами ДТЭК, чат-ботами Viber и Telegram или подать заявку на сайте компании.

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