Графіки відключення світла в Одесі та області на тиждень з 5 по 11 травня, що варто знати місцевим.

Жителі Одеси та області можуть ознайомитися з графіками планових відключень світла на тиждень з 5 по 11 травня 2025 року, передає Politeka.

Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "ДТЕК" буде проводити профілактичні роботи у межах Кілійської міської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії 5 травня 2025 року з 09:00:00 до 17:00:00 в м. Кілія за адресами:

вулиці Весняна, Кагульська, Короленко, Лесі Українки, Лисенка Миколи, Маяк, Миколи Лисенко, Толбухіна, Урожайна, Ягідна.

Перебої в електропостачанні заплановані в окремих районах регіону з метою профілактичного обслуговування електромереж.

Графіки на цьому тижні на Одещині можуть бути розширені, адже окрім запланованих робіт, можливі й термінові відключення, зокрема в районах поблизу промислових підприємств і транспортних магістралей.

У разі виникнення питань щодо відключень мешканцям рекомендують звертатися до контакт-центру енергопостачальної компанії або слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.

При виникненні питань надсилайте запит на електронну пошту oem@dtek.com або зателефонуйте в контакт-центр.

Звертайтесь за телефонами кол-центру, для стаціонарних телефонів:

+38 (048) 705 90 90

Для мобільних:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

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