Графики отключения света в Одессе и области на неделю с 5 по 11 мая, что следует знать местным.

Жители Одессы и области могут ознакомиться с графиками плановых отключений света на неделю с 5 по 11 мая 2025, передает Politeka.

Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях "ДТЭК" будет проводить профилактические работы в пределах Килийского городского территориального общества.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии 5 мая 2025 г. с 09:00:00 до 17:00:00 в г. Килия по адресам:

улицы Весенняя, Кагульская, Короленко, Леси Украинки, Лысенко Николая, Маяк, Николая Лысенко, Толбухина, Урожайная, Ягодная.

Перебои в электроснабжении запланированы в отдельных районах региона с целью профилактического обслуживания электросетей.

Графики на этой неделе в Одесской области могут быть расширены, ведь кроме запланированных работ, возможны и срочные отключения, в частности в районах вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей.

В случае возникновения вопросов об отключениях жителям рекомендуют обращаться в контакт-центр энергоснабжающей компании или следить за обновлениями на официальных ресурсах.

При возникновении вопросов посылайте запрос на электронную почту oem@dtek.com или позвоните в контакт-центр.

Обращайтесь по телефонам колл-центра для стационарных телефонов:

+38 (048) 705 90 90

Для мобильных:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

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