Графіки планових відключень світла у Дніпрі та області на 7 травня 2025 року місцевих попередили про обмеження.

У середу, 7 травня, у Дніпрі та в окремих районах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії, дізнайтесь, де введуть графіки відключень світла, передає Politeka.

Про це повідомляє ЦЕК.

Роботи у місті Дніпро заплановані на 7 травня з 08:00 до 18:00 за вулицями:

вул. Новокримська: 3, 3А, 7;

пр-т. Богдана Хмельницького: 26А, 28, 28А, 30;

Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);

Молодіжна: 21-32, 34.

у Самарівському районі на 07. 05. з 08:00 до 18:00 за вулицями,

смт. Черкаське:

Лісна: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 3А, 4, 4А, 15, 16, 18, 20, 24, 26;

Медична: 2;

Миру: 1А, 1Б, 1В, 3, 4, 9, 11-13, 15, 16, 20, 21, 24, 25.

у Павлограді на 7. 05. з 08:00 до 18:00 за адресами:

Заводська: 1, 1А, 63, 65.

З 08:00 до 18:00 за адресами:

Дніпровська: 460А, 460В;

Нова: 1, 3, 3А, 5, 7, 7А.

у місті Жовті води на 07 число з 07:30 до 18:00 за адресами:

провулок Ентузіастів: 2, 2А;

Молодіжний: 27, 33;

Стовби: 4.

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