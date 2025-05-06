В среду, 7 мая, в Днепре и в отдельных районах области будет временно прекращена подача электроэнергии, узнайте, где будут введены графики отключений света , передает Politeka.
Об этом сообщает ЦЭК.
Работы в городе Днепр запланированы на 7 мая с 08:00 до 18:00 по улицам:
ул. Новокрымская: 3, 3А, 7;
пр-т. Богдана Хмельницкого: 26А, 28, 28А, 30;
Академика Янгеля: 37-59 (нечетные);
Молодежная: 21-32, 34.
в Самаровском районе на 07.05. с 08:00 до 18:00 по улицам,
пгт. Черкасское:
Список: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2Б, 2Г, 3, 3А, 4, 4А, 15, 16, 18, 20, 24, 26;
Медицинская: 2;
Миру: 1А, 1Б, 1В, 3, 4, 9, 11-13, 15, 16, 20, 21, 24, 25.
в Павлограде на 7. 05. с 08:00 до 18:00 по адресу:
Заводская: 1, 1А, 63, 65.
С 08:00 до 18:00 по адресу:
Днепровская: 460А, 460В;
Новые: 1, 3, 3А, 5, 7, 7А.
в городе Желтые воды на 07 число с 07:30 до 18:00 по адресу:
переулок Энтузиастов: 2, 2А;
Молодежный: 27, 33;
Стовби: 4.
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