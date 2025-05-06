Графики плановых отключений света в Днепре и области на 7 мая 2025 местных предупредили об ограничениях.

В среду, 7 мая, в Днепре и в отдельных районах области будет временно прекращена подача электроэнергии, узнайте, где будут введены графики отключений света , передает Politeka.

Об этом сообщает ЦЭК.

Работы в городе Днепр запланированы на 7 мая с 08:00 до 18:00 по улицам:

ул. Новокрымская: 3, 3А, 7;

пр-т. Богдана Хмельницкого: 26А, 28, 28А, 30;

Академика Янгеля: 37-59 (нечетные);

Молодежная: 21-32, 34.

в Самаровском районе на 07.05. с 08:00 до 18:00 по улицам,

пгт. Черкасское:

Список: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2Б, 2Г, 3, 3А, 4, 4А, 15, 16, 18, 20, 24, 26;

Медицинская: 2;

Миру: 1А, 1Б, 1В, 3, 4, 9, 11-13, 15, 16, 20, 21, 24, 25.

в Павлограде на 7. 05. с 08:00 до 18:00 по адресу:

Заводская: 1, 1А, 63, 65.

С 08:00 до 18:00 по адресу:

Днепровская: 460А, 460В;

Новые: 1, 3, 3А, 5, 7, 7А.

в городе Желтые воды на 07 число с 07:30 до 18:00 по адресу:

переулок Энтузиастов: 2, 2А;

Молодежный: 27, 33;

Стовби: 4.

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