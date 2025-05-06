Подорожчання хліба в Харкові турбує все більше місцевих мешканців, адже навіть базові продукти добряче б'ють по гаманцю.

Подорожчання хліба в Харкові відбуватиметься й надалі, хоч експерти і не прогнозують різкого одномоментного переписування цінників, повідомляє Politeka.

Як інформує agronews.ua, в Україні та в Харкові очікується цінове підвищення масових сортів, однак воно буде поміркованим. Максимальне щомісячне зростання не перевищить 1,5–2 відсотків.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, така цінова динаміка пов’язана з тим, що вартість цього продукта, призначеного для масового споживання, контролюється державою. Він пояснив, що виробники, аби не обтяжувати гаманці українців, часто компенсують свої витрати за рахунок іншої, дорожчої продукції.

Експерт уточнив, що максимальне підняття вартості товару масових сортів у 2022 році становило близько 1,8–2 відсотків на місяць. Що ж до ситуації безпосередньо в місті, то в АТБ ціни на деякі популярні позиції вже виросли. Наприклад, 650- грамовий Кулиничі Західний нарізаний нині коштує 29 гривень 90 копійок за штуку.

Гетьманський того ж виробника вагою 500 грамів обійдеться в 21.70. Український пшеничний бездріжджовий від Agrola 300 г продається за 26.80. Подовий пшеничний від Кулиничі, 602 г, коштує 26.60. Трипільський нарізаний Agrola на 400 г — 29.50. Європейський тостовий 330 г має цінник 21.80.

Отже, подорожчання хліба в Харкові наразі не виглядає критичним, але воно поступове і цілком відчутне.

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