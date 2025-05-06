Подорожание хлеба в Харькове беспокоит все больше местных жителей, ведь даже базовые продукты изрядно бьют по кошельку.

Подорожание хлеба в Харькове будет и дальше, хотя эксперты и не прогнозируют резкой одномоментной переписки ценников, сообщает Politeka.

Как информирует agronews.ua, ожидается ценовое увеличение массовых сортов, однако оно будет умеренным. Максимальный ежемесячный рост не превысит 1,5–2 процента.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, подобная ценовая динамика связана с тем, что стоимость этого продукта, предназначенного для массового потребления, контролируется государством. Он пояснил, что производители, чтобы не обременять кошельки украинцев, часто компенсируют свои затраты за счет другой, более дорогой продукции.

Эксперт уточнил, что максимальное повышение стоимости товара массовых сортов в 2022 году составило около 1,8–2 процентов в месяц. Что касается ситуации непосредственно в городе, то у АТБ цены на некоторые популярные позиции уже выросли. К примеру, 650-граммовый Кулиничи Западный нарезанный сейчас стоит 29 гривен 90 копеек за штуку.

Гетманский того же производителя, весом 500 граммов, обойдется в 21.70. Украинский пшеничный дрожжевой от Agrola 300 г продается за 26.80. Подовый пшеничный от Кулиничи, 602 г, стоит 26.60. Трипольский нарезанный Agrola на 400 г - 29.50. Европейский тостовый 330 г имеет ценник 21.80.

Следовательно, подорожание хлеба в Харькове пока не выглядит критическим, но оно постепенно и вполне ощутимо.

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