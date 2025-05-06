Місцеві мешканці наразі переживають не найкращі часи, тому дуже доречними є безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі існують завдяки небайдужим людям та волонтерським рухам, повідомляє Politeka.

Попри всі труднощі, у місті діють кілька точок, де можна отримати харчову допомогу, зокрема й медикаменти, без зайвої бюрократії. Щоправда, перед тим варто дізнатися деталі телефоном або особисто.

До прикладу, Благодійний фонд "Жінки Поруч" допомагає переселенцям з прифронтових регіонів, а також матерям-одиначкам і багатодітним жінкам. Контактний номер телефону +380939790943.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі також надає волонтерський рух "Паляниця". Окрім цих категорій, вони турбуються ще й про військових, малозабезпечених та громадянам з інвалідністю. Уточнення щодо умов отримання допомоги варто шукати в їхньому Instagram.

Олексій, ще один волонтер, також допомагає з харчуванням. Дзвонити або приходити особисто можна за адресою комплекс Queen, вулиця Посмітного 1. Телефон для зв’язку +380675575274.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі можна отримати і від Ірини та Тараса — вони готують повноцінні обіди для військових, а також діляться їжею з переселенцями, літніми людьми та безхатьками. Звертатися до них можна за телефоном +380936765556.

Є й державна ініціатива. До прикладу, Ігор надає ще й медикаменти. Проте в цьому випадку обов’язковий попередній запис і надання документів для перевірки. Номер: +380637077996.

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