Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе существуют благодаря неравнодушным людям и волонтерским движениям, сообщает Politeka.
Несмотря на все трудности, в городе действуют несколько точек, где можно получить продовольственную помощь, в том числе медикаменты, без лишней бюрократии. Правда, перед тем стоит узнать детали по телефону или лично.
К примеру, Благотворительный фонд "Женщины Рядом" помогает переселенцам из прифронтовых регионов, а также матерям-одиночкам и многодетным женщинам.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе также предоставляет волонтерское движение "Паляница". Кроме этих категорий они беспокоятся еще и о военных, малообеспеченных и гражданах с инвалидностью. Уточнение по условиям получения помощи следует искать в их Instagram.
Алексей, еще один волонтер, тоже помогает с питанием. Звонить или приходить лично можно по адресу комплекс Queen, ул. Посмитного 1. Телефон для связи +380675575274.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе можно получить от Ирины и Тараса — они готовят полноценные обеды для военных, а также делятся едой с переселенцами, пожилыми людьми и бездомными. Обращаться к ним можно по телефону +380936765556.
Есть и государственная инициатива. К примеру, Игорь дает еще и медикаменты. Однако в этом случае обязательна предварительная запись и предоставление документов для проверки. Номер: +380637077996.
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