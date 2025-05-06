Синоптики поділилися прогнозом погоди у Львові на 7 травня та розповіли всі деталі цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 7 травня обіцяє хмарний, але сухий день із невисокими температурами повітря, повідомляє Politeka.

У середу, 7 травня, львів’янам варто підготуватися до похмурого ранку та хмарного неба протягом усього дня. За даними синоптиків, температура повітря коливатиметься від +5° вранці до +14° вдень. Найтепліше буде близько 15:00, після чого температура знову поступово знижуватиметься до +10° ввечері.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — 737–738 мм рт. ст., вологість повітря з ранкових 96–99% знизиться до 39–42% у другій половині дня. Сильного вітру не передбачається — його швидкість не перевищить 3,2 м/с.

Ймовірність опадів дуже низька протягом усього дня — не більше 3% у денні години, що робить день сприятливим для прогулянок та справ на свіжому повітрі. Прогноз погоди у Львові на 7 травня також доповнює народне спостереження: з цього дня традиційно очікували ще до 12 холодів, а в садах починали квітнути яблуні та розгортались бруньки груші.

Уточнені метеоумови можуть стати у пригоді тим, хто планує пересування містом або роботу на вулиці.