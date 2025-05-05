Відключення газу у Львівській області з 5 по 7 травня залишить без газопостачання понад десять населених пунктів.

У зв’язку з проведенням планово-профілактичних робіт, заплановано відключення газу у Львівській області впродовж трьох днів, повідомляє Politeka.

Відключили постачання о 9:00 5 травня, й не буде його до 17:00 7 травня 2025 року, проінформували у Шептицькій міській раді, посилаючись на офіційне повідомлення Червоноградського управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України».

Газопостачання буде припинене відповідно до план-графіка, затвердженого ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», через зупинку ГРС Західного ЛВУМГ УМГ. Роботи виконуються в рамках щорічних профілактичних заходів, необхідних для забезпечення безпеки та надійності газопостачання у регіоні.

Без послуг залишаться мешканці таких населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бендюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. У період проведення робіт усім споживачам слід дотримуватись правил безпеки — перекрити крани перед газовими приладами та не вмикати їх до завершення робіт.

Через відключення газу у Львівській області місцевим також рекомендують завчасно подбати про альтернативні джерела приготування їжі та опалення, особливо тим, хто проживає у приватному секторі або не має електричних плит.

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