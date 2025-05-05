Отключение газа во Львовской области с 5 по 7 мая оставит без газоснабжения более десяти населенных пунктов.

В связи с проведением планово-профилактических работ запланировано отключение газа во Львовской области в течение трех дней, сообщает Politeka.

Отключили поставки в 9:00 5 мая и не будет его до 17:00 7 мая 2025 года, проинформировали в Шептицком городском совете, ссылаясь на официальное сообщение Червоноградского управления эксплуатации газового хозяйства Львовского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины».

Газоснабжение будет прекращено в соответствии с планом-графиком, утвержденным ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», из-за остановки ГРС Западного ЛПУМГ УМГ. Работы выполняются в рамках ежегодных профилактических мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности и надежности газоснабжения в регионе.

Без услуг останутся жители таких населенных пунктов: Шептицкий, Сосновка, Горняк, Силец, Междуречье, Бендюга, Волсвин, Городище, Великое, Остров, Борятин, Добрячин, Бережне и Рудки. В период проведения работ всем потребителям следует соблюдать правила безопасности – перекрыть краны перед газовыми приборами и не включать их до завершения работ.

Через отключение газа во Львовской области местным также рекомендуют заблаговременно позаботиться об альтернативных источниках приготовления пищи и отопления, особенно для тех, кто проживает в частном секторе или не имеет электрических плит.

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