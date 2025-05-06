Синоптики поделились прогнозом погоды в Киеве на 7 мая и рассказали все детали этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 7 мая сулит облачный, но сухой день с невысокими температурами воздуха, сообщает Politeka.

В среду, 7 мая, львовянам следует подготовиться к пасмурному утру и пасмурному небу в течение всего дня. По данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться от +5° утром до +14° днем. Теплее всего будет около 15:00, после чего температура снова будет постепенно снижаться до +10° вечером.

Атмосферное давление будет оставаться стабильным - 737-738 мм рт. ст., влажность воздуха с утренних 96-99% снизится до 39-42% во второй половине дня. Сильного ветра не предполагается – его скорость не превысит 3,2 м/с.

Вероятность осадков очень низкая в течение всего дня - не более 3% в дневные часы, что делает день благоприятным для прогулок и дел на открытом воздухе. Прогноз погоды во Львове на 7 мая также дополняет народное наблюдение: с этого дня традиционно ожидали до 12 холодов, а в садах начинали цвести яблони и разворачивались почки груши.

Уточненные метеоусловия могут быть полезны тем, кто планирует передвижение по городу или работу на улице.