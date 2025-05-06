Тимчасове відключення води у Київській області відбудеться через планове технічне обслуговування водопровідної системи, повідомляє Politeka.

Йдеться про відсутність водопостачання у Білій Церкві, яке триватиме з 6:00 24 травня до 18:00 25 травня, про що попередила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.

Причина обмеження — профілактична промивка водопровідних мереж, яка є необхідною для покращення якості води та підтримання стабільної роботи системи. Мешканців міста закликають заздалегідь запастись необхідною кількістю води для побутових потреб, оскільки постачання буде повністю припинено на час виконання робіт.

Крім того, Білоцерківська міська рада анонсувала закупівлю нової хлораторної установки, яка дозволить покращити процес очищення. Обладнання вартістю понад 2,1 мільйона гривень планують отримати до середини грудня цього року. Це стане черговим кроком у модернізації міських інженерних систем.

Відключення води в Київській області — це тимчасова незручність, необхідна для забезпечення безпеки та якості водопостачання у майбутньому.

У разі виникнення питань мешканці можуть звертатися до комунального підприємства або стежити за оновленнями на офіційному сайті громади.

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