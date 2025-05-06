Временное отключение воды в Киевской области произойдет из-за планового технического обслуживания водопроводной системы, сообщает Politeka.

Речь идет об отсутствии водоснабжения в Белой Церкви, которое продлится с 6:00 24 мая до 18:00 25 мая, о чем предупредила пресс-служба Белоцерковской городской территориальной громады.

Причина ограничения — профилактическая промывка водопроводных сетей, которая необходима для улучшения качества воды и поддержания стабильной работы системы. Жители города призывают заранее запастись необходимым количеством воды для бытовых нужд, поскольку поставки будут полностью прекращены на время выполнения работ.

Кроме того, Белоцерковский городской совет анонсировал закупку новой хлораторной установки, которая позволит улучшить процесс очистки. Оборудование стоимостью более 2,1 миллиона гривен планируется получить до середины декабря этого года. Это станет еще одним шагом в модернизации городских инженерных систем.

Отключение воды в Киевской области – это временное неудобство, необходимое для обеспечения безопасности и качества водоснабжения в будущем.

В случае возникновения вопросов жители могут обращаться к коммунальному предприятию или следить за обновлениями на официальном сайте общины.

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