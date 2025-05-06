Новий графік автобусів в Одесі забезпечить зручне сполучення між Привокзальною площею та Пересипським районом.

Незабаром запрацює новий графік автобусів в Одесі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає народний депутат Олексій Гончаренко.

Двадцять транспортних засобів, які надійшли в межах гуманітарної допомоги, зможуть обслуговувати пасажирів завдяки змінам у законодавстві. Верховна Рада ухвалила закон, який надає комунальним підприємствам право використовувати гуманітарний транспорт для перевезення. Раніше чинні обмеження забороняли його комерційне використання, через що він простоював в депо на тлі дефіциту транспорту.

Як говорить Гончаренко, нові буси обслуговуватимуть маршрут №141, який поєднає Привокзальну площу з Пересипським районом. Депутат Петро Обухов уточнив, що маршрут прокладено з урахуванням транспортної розв’язки: на вулицях Семена Палія, отамана Головатого та Миколаївській дорозі вже облаштовано смуги для громадського транспорту, що дозволить уникнути заторів.

Остаточне рішення про експлуатацію транспорту ухвалюватиме Кабмін, який має затвердити порядок його використання. Як заявив міський голова Геннадій Труханов, після цього автобуси буде офіційно закріплено за міським КП, і вони вийдуть на маршрути, забезпечуючи мешканцям якісні та безпечні перевезення.

Новий графік автобусів в Одесі дозволить мешканцям швидше та зручніше діставатися у важливі райони міста без пересадок.

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