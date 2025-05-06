Новый график автобусов в Одессе обеспечит удобное сообщение между Привокзальной площадью и Пересыпским районом.

В скором времени заработает новый график автобусов в Одессе, сообщает Politeka.

Такую информацию дает народный депутат Алексей Гончаренко.

Двадцать транспортных средств, поступивших в рамках гуманитарной помощи, могут обслуживать пассажиров благодаря изменениям в законодательстве. Верховная Рада приняла закон, предоставляющий коммунальным предприятиям право использовать гуманитарный транспорт для перевозки. Ранее действующие ограничения запрещали его коммерческое использование, из-за чего он находился в депо на фоне дефицита транспорта.

Как говорит Гончаренко, новые бусы будут обслуживать маршрут №141, соединяющий Привокзальную площадь с Пересыпским районом. Депутат Петр Обухов уточнил, что маршрут проложен с учетом транспортной развязки: на улицах Семена Палия, атамана Головатого и Николаевской дороге уже обустроены полосы для общественного транспорта, что позволит избежать пробок.

Окончательное решение об эксплуатации транспорта будет приниматься Кабмином, который должен утвердить порядок его использования. Как заявил мэр Геннадий Труханов, после этого автобусы будут официально закреплены за городским КП, и они выйдут на маршруты, обеспечивая жителям качественные и безопасные перевозки.

Новый график автобусов в Одессе позволит жителям быстрее и удобнее добираться в важные районы города без пересадок.

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