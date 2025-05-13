У Миколаєві є гуманітарний центр для переселенців, зокрема, пенсіонерів.

У Миколаєві відкрився гуманітарний центр, призначений для підтримки громадян, у тому числі пенсіонерів, які були змушені залишити Херсонську область через військові дії, передає Politeka.

Центр надає комплексну допомогу - від продуктових та гігієнічних наборів до психологічної та юридичної підтримки.

Особлива увага приділяється сім'ям із дітьми: на території центру діє дитячий куточок для малюків із Херсонщини, а найближчим часом планується відкриття відділення зайнятості.

Де знаходиться:

Адреса: місто Миколаїв, вулиця Генерала Карпенка, 46 (будівля готелю «Турист»).

Години роботи: з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 15:00

Телефон для консультацій: 0800 33 0951

Форма онлайн-заявки: доступна за посиланням.

Також агентство ООН у справах біженців розширює програму багатоцільової грошової допомоги для українців, які постраждали від війни.

Кошти призначені для покриття базових потреб: житла, продуктів харчування, засобів особистої гігієни та іншого.

З 13 січня 2025 року розпочали роботу пункти збору даних для подання заявок у низці міст, включаючи: Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Одеса, Суми, Харків та Чернігів.

Подати заявку можуть:

Внутрішньо переміщені особи (ВПЗ);

Громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону;

Особи, які повернулися до місця постійного проживання.

Розмір фінансової допомоги — 3 600 грн. на особу на місяць, виплата нараховується відразу за три місяці, що становить 10 800 грн. на кожного члена сім'ї.

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