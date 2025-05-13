В Николаеве есть гуманитарный центр для переселенцев, в частности пенсионеров.

В Николаеве открылся гуманитарный центр, предназначенный для поддержки граждан, в том числе пенсионеров, которые были вынуждены покинуть Херсонскую область в связи с военными действиями, передает Politeka.

Центр предоставляет комплексную помощь — от продуктовых и гигиенических наборов до психологической и юридической поддержки.

Особое внимание уделяется семьям с детьми: на территории центра действует детский уголок для малышей из Херсонщины, а в ближайшее время планируется открытие отделения занятости.

Где находится:

Адрес: город Николаев, улица Генерала Карпенко, 46 (здание гостиницы «Турист»).

Часы работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00

Телефон для консультаций: 0800 33 0951

Форма онлайн-заявки: доступна по ссылке.

Также агентство ООН по делам беженцев расширяет программу многоцелевой денежной помощи для украинцев, пострадавших от войны.

Средства предназначены для покрытия базовых потребностей: жилья, продуктов питания, средств личной гигиены и прочего.

С 13 января 2025 года начали работу пункты сбора данных для подачи заявок в ряде городов, включая: Николаев, Днепр, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Одесса, Сумы, Харьков и Чернигов.

Подать заявку могут:

Внутренне перемещенные лица (ВПО);

Граждане, вернувшиеся в Украину из-за рубежа;

Лица, вернувшиеся к месту постоянного проживания.

Размер финансовой помощи — 3 600 грн на человека в месяц, выплата начисляется сразу за три месяца, что составляет 10 800 грн на каждого члена семьи.

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