Пенсійний фонд України намагався стягнути з місцевого мешканця 341 301 гривню переплати пенсії в Києві за вислугу років.

Чоловік, який перебував на обліку в ПФУ, отримував пенсію в Києві за вислугу років, згідно з чинним законодавством, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду, опублікованому 29 жовтня 2024 року. У грудні 2015 року чоловік підписав контракт на проходження служби в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, і, згідно з правилами, Пенсійний фонд припинив виплату пенсії в Києві.

Однак, через недотримання формальностей, між січнем 2021 року та травнем 2020 року виникла переплата в розмірі 341 301. Це сталося через те, що вчасно не було припинено виплату коштів після укладення контракту.

Щоб пояснити ситуацію, громадянин надав до ГУ ПФУ документи — копії наказу ДСНС та контракту, укладеного в грудні 2015 року. Він стверджував, що його дії не мали на меті обман, і що він повідомив усі необхідні органи про свою службу. Виходячи з цього, громадянин не бачив підстав для претензій з боку ПФУ щодо повернення переплати.

Згідно з рішенням суду, жодних ознак недобросовісності з боку відповідача виявлено не було. Суд зазначив, що Пенсійний фонд здійснював виплату пенсії в Києві добровільно, і в даному випадку не було виявлено фактів, які б свідчили про подання недостовірних даних з боку чоловіка. Таким чином, передбачені законом підстави для повернення коштів відсутні.

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