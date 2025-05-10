Пенсионный фонд Украины пытался взыскать с местного жителя 341 301 гривну переплаты пенсии в Киеве за выслугу лет.

Мужчина, состоявший на учете в ПФУ, получал пенсию в Киеве за выслугу лет, согласно действующему законодательству, сообщает Politeka.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда, опубликованном 29 октября 2024 года. В декабре 2015 года мужчина подписал контракт на прохождение службы в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и, согласно правилам, Пенсионный фонд прекратил выплату пенсии в Киеве.

Однако из-за несоблюдения формальностей между январем 2021 года и маем 2020 года возникла переплата в размере 341 301. Это произошло из-за того, что вовремя не была прекращена выплата средств после заключения контракта.

Чтобы объяснить ситуацию, гражданин предоставил в ГУ ПФУ документы — копии приказа ГСЧС и контракт, заключенный в декабре 2015 года. Он утверждал, что его действия не преследовали цель обмана, и что он сообщил все необходимые органы о своей службе. Исходя из этого, гражданин не видел оснований для претензий со стороны ПФУ по возвращению переплат.

Согласно решению суда, никаких признаков недобросовестности со стороны ответчика обнаружено не было. Суд отметил, что Пенсионный фонд осуществлял выплату пенсии в Киеве добровольно, и в данном случае не были выявлены факты, свидетельствующие о предоставлении недостоверных данных со стороны мужчины. Таким образом, предусмотренные законом основания возврата средств отсутствуют.

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