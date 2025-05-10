Пенсійний фонд України вимагає стягнути з громадянки переплату пенсії в Одесі в розмірі 6 046 гривень, яку вона отримала без правових підстав.

Пенсія в Одесі стала предметом судової тяганини, коли місцеву мешканку зобов'язали повертати певну суму грошей, повідомила Politeka.

Як йдеться в рішенні Малиновського районного суду, з 25 березня 2017 року громадянка перебувала на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду в області та отримувала пенсію в Одесі через втрату годувальника, згідно з чинним законодавством.

Після досягнення 18 років пенсію в Одесі їй було продовжено на підставі особистої заяви в квітні 2023 року. Розмір тоді становив 2 520. Однак, як з'ясувалося в червні 2024 року, жінка влаштувалася на роботу, про що не повідомила ПФУ.

Через це була нарахована переплата в сумі 1 509 гривень за період з вересня 2023 по лютий 2024 року. Після виявлення цього факту, ПФУ надіслав жінці лист з вимогою повернути надмірно виплачені кошти. Однак, незважаючи на отримане повідомлення, вона не відреагувала і не повернула їх добровільно.

В подальшому було з'ясовано, що жінка втратила право на отримання виплат через відрахування з навчального закладу, що також не було своєчасно повідомлено органам Пенсійного фонду. У результаті цього ПФУ виплатив 6 046 за період з 1 вересня 2023 року по 29 лютого 2024 року без належних підстав.

Суд, ознайомившись з матеріалами справи, визнав, що особа була ознайомлена з обов'язком своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, що можуть вплинути на розмір її виплат. Зважаючи на вищезазначене, суд ухвалив рішення задовольнити позов ПФУ і стягнути з одеситки всю суму переплати – 6 046.

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